Dopo la vittoria bella e convincente contro la Lazio, la Juve entra in clima Champions League. Sì, perché c'è una gara fondamentale da giocare, quel ritorno degli ottavi contro il Porto che vale l'accesso ai quarti di Champions. Una sfida da vincere assolutamente per ribaltare il ko (2-1) dell'andata ed evitare un altro fallimento europeo. Il primo obiettivo in vista della sfida, però, è un altro: arginare l'emergenza. E sembra ci stia riuscendo. Contro la Lazio è Juan Cuadrado, titolare e in campo abbastanza per fare un bel rodaggio in vista del Porto, ma sono rientrati per un piccolo spezzone anche Arthur e Leonardo Bonucci.



Tutti al loro posto, una notizia se si pensa all'ultimo periodo. Ci saranno loro tre (tutti titolari) e ci sarà anche Cristiano Ronaldo, dal 1' dopo il forfait contro la Lazio. Per il resto prosegue la corsa contro il tempo per avere Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt, difficilmente ci saranno dal 1'. Mentre Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur resteranno nella lista degli indisponibili. L'unico ballottaggio sembra quello tra Aaron Ramsey e Weston McKennie. La Juve anti-Porto, quindi, sarà con Szczesny in porta, Cuadrado, Demiral (o De Ligt), Bonucci e Alex Sandro in difesa, McKennie (o Ramsey), Arthur, Rabiot e Chiesa a centrocampo, davanti la coppia Ronaldo-Morata.