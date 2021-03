"Federico Chiesa ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) nelle sue ultime quattro presenze in Champions League. Risorsa."



"Federico Chiesa è il primo giocatore italiano a segnare almeno due gol in una partita della fase a eliminazione diretta della Champions League con la Juventus da Filippo Inzaghi, nell'aprile 1999 contro il Manchester United. Strabiliante."



Questi due dati Opta incorniciano la splendida prestazione di Federico Chiesa attualmente in corso contro il Porto nell'ottavo di finale di ritorno di Champions, attualmente ai supplementari.