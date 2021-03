Scelte abbastanza chiare per Andrea Pirlo che stasera proverà a ribaltare l'1-2 dell'andata nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Porto. L'allenatore della Juve sta ritrovando tutti i pezzi della rosa, e in queste ore sta sciogliendo l'unico nodo di formazione: al centro della difesa il ballottaggio era tra Demiral e Chiellini, con il turco che in questi minuti ha messo la freccia superando nettamente il capitano nelle scelte di Pirlo.