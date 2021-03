La panchina di Andrea Pirlo è a rischio? L'allenatore bianconero è stato chiaro ieri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di oggi contro il Porto: "Se dovessi pensare alla panchina non sarei venuto in conferenza. So che è una partita importante e uno scontro diretto per la qualificazione ai quarti di Champions, ma io sono qui pronto a giocarmela. Sul futuro sarà la società a decidere come sempre in base ai risultati".