di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

E' un colpo al cuore, di questa squadra e di questo tifo. La Juve esce agli ottavi di Champions League: dopo la rete iniziale su rigore di Oliveira, c'era stata la reazione rabbiosa dei bianconeri nel secondo tempo. E' stato Chiesa a illuminarla, nella notte in cui si consacra l'uomo in più di questa squadra. Nel finale, gridano ancora vendetta le occasioni dell'esterno ex viola e la traversa di Cuadrado.



Spettacolari, i tempi supplementari. E si decide tutto all'ultimo istante della seconda ripresa: una punizione velenosissima - ancora Oliveira - beffa Szczesny e lancia i lusitani. Nel finale, la zuccata di Rabiot a illudere.



