2









Pepe, Jesus Corona e il viaggio verso Torino. Il Porto sembrava avere più di qualche problema prima della gara con la Juventus. Alla fine? Tutto rientrato. Se per Corona si tratta di un semplice ematoma - da assorbire -, per il difensore lo stop fisico sembra meno grave del previsto. Pepe dovrebbe infatti viaggiare con la squadra verso Torino, sebbene sembri destinato a iniziare il match dalla panchina. Al suo posto, ecco Olival.



SOLO DUE CENTRALI - Ha lavorato ancora a parte Mbemba, con una tendinite. Un problema non di poco conto per Conceiçao, che ha a disposizione solo due difensori centrali: Sarr e Diogo Leite. Marcano è fuori forma e non dovrebbe essere preso in considerazione...