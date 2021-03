6









Tutto pronto. E tutti in campo. La Juventus torna ad allenarsi alla Continassa per preparare la sfida di domani sera contro il Porto: all'Allianz Stadium ci si gioca un posto ai quarti di Champions League. Ecco FOTO e VIDEO nella gallery qui in basso.



Di seguito, il racconto della seduta.



12.15 - Inizia la seduta: tocchi e palleggi, a breve la squadra al completo sul campo centrale della Continassa.



12.18 - Si parte con una fase di riscaldamento. Presenti tutti, fatta eccezione per Bentancur e Dybala. Nel video qui in basso, ecco Chiellini e De Ligt.



12.20 - Squadra divisa in gruppo. Corsetta e riscaldamento. I portieri si allenano a parte: tiri bassi e ravvicinati.



12.25 - Parte il torello: squadra divisa in due e raggruppata in cerchio. Tocca superare ben quattro 'avversari'...



12.35 - Termina qui la parte di allenamento aperta alla stampa. Raccolte buone notizie, per la Juventus: il gruppo è al completo, con le sole defezioni di Dybala e Bentancur. Chiellini e De Ligt hanno svolto parte della seduta in gruppo.