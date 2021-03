Andrea Pirlo ha scelto l'attacco per la gara di stasera contro il Porto: insieme a Cristiano Ronaldo, dal quale ha detto di aspettarsi una gara delle sue per ribaltare il risultato dell'andata, ci sarà Alvaro Morata che arriva da due gol nell'ultima vittoria in campionato contro la Lazio. Verso la panchina Dejan Kulusevski, e secondo Sky Sport c'è un motivo ben preciso: stasera infatti c'è la possibilità di andare ai supplementari, e Pirlo vorrebbe tenersi lo svedese fresco.