Vitor Baia, ex calciatore e oggi dirigente del Porto, ha commentato ai canali ufficiali della società lusitana il sorteggio che ha determinato la Juventus come prossima sfidante in Champions League: "Sia noi che la Juventus abbiamo vinto due volte questa competizione: nei titoli siamo equilibrati, ma i bilanci sono diversi. Nonostante questo, non abbiamo paura e siamo fiduciosi. Crediamo sia possibile l'accesso ai quarti di finale. Sappiamo che la Juventus è una delle migliori squadre del mondo ma siamo preparati. Per me, il Porto è sempre a di sopra di tutti per quel che riguarda la preparazione al match e ai dettagli. Danilo e Alex Sandro sono stati due calciatori importanti della storia del club, sono due grandi professionisti. Cristiano Ronaldo è un orgoglio nazionale ma durante la partita sarà un avversario e noi penseremo solo a fare il nostro lavoro".