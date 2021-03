Dal sito ufficiale della Juventus: "Sono due i precedenti di Juventus-Porto giocati a Torino, entrambi riguardanti la Champions League. E anche se nella memoria collettiva la sfida per eccellenza con i lusitani è quella avvenuta in campo neutro a Basilea, che ha regalato alla Signora la Coppa delle Coppe del 1984, anche le due gare disputate al Delle Alpi e allo Stadium sono state importanti. LA CONFERMA DI OPORTO - 14 marzo 2017: i giocatori della Juventus festeggiano il passaggio degli ottavi di finale al termine di una gara non particolarmente problematica contro il Porto. I bianconeri vincono 1-0 grazie al rigore trasformato da Paulo Dybala sul finire del primo tempo, che ribadisce la superiorità manifestata in Portogallo con il 2-0 firmato Marko Pjaca-Dani Alves. L'IMPERO DI DEL PIERO - Nel 3-1 di Juventus-Porto del 2001, è fondamentale come la Juve riesca a rimediare alla rete dello svantaggio già nel primo tempo e lo faccia con Alessandro Del Piero. Il gol del pareggio è determinato da un suo calcio di punizione che sorprende il portiere sul suo palo. Una parabola definita su Hurrà Juventus «la solita, implacabile, che marmorizza tanti portieri: nel museo delle belle statuine entra di diritto allora anche Ovchinnikov». Una serata speciale, per il 10 bianconero, che al suo ventottesimo gol nelle coppe diventa il primo marcatore di tutti i tempi nella storia europea della Juve. LA QUALIFICAZIONE IN ANTICIPO - «Gioca da campione e ragiona da capitano»: Marcello Lippi descrive così Del Piero al termine di Juventus-Porto. Alex mette del suo anche in occasione del 2-1, battendo il calcio d'angolo che trova puntuale all'impatto vincente Paolo Montero. Il terzo gol è opera di David Trezeguet ed è la firma conclusiva su una vittoria che permette di ottenere con una giornata in anticipo la qualificazione alla seconda fase della Champions League, all'epoca strutturata su due gironi prima delle gare a eliminazione diretta".