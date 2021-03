Andrea Pirlo sa che stasera non può sbagliare: il futuro dell'allenatore passa - anche - dalla sfida con il Porto, nella quale la Juve deve ribaltare l'1-2 dell'andata per qualificarsi ai quarti di Champions. Tra i convocati ci sono Chiellini e Bonucci, ok anche Arthur anche se non al massimo della forma; esclusi dalla lista Bentancur e Dybala.



Ecco i convocati di Pirlo per Juve-Porto



Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata.