Pavel Nedved è una furia. Il vice presidente della Juve non ha digerito l'eliminazione dalla Champions League, avvenuta per mano del Porto agli ottavi. La vittoria non è servita per evitare l'addio alla competizione europea e così si è scatenata la sua furia. Unno sfogo eloquente, raccontato da quel calcio ai tabelloni posizionati a bordo campo, colpiti a fine gara. Un gesto di stizza che ben rappresenta il pensiero bianconero.