La Juventus e il Porto saranno in campo fra un'ora all'Allianz Stadium per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.



Queste le scelte di formazione: gli ospiti schierano esattamente la stessa squadra dell'andata



Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, De Ligt, McKennie, Bernardeschi, Kulusevski, Fagioli, Dragusin, Frabotta, Di Pardo. All. Pirlo



Porto (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Otavio, Oliveira, Uribe; Taremi, Marega. A disp: Diogo Costa, Diogo Leite, Loum, Luis Diaz, Grujic, Felipe Anderson, Toni Martinez, Evanilson, Nanu, Sarr, Fabio Vieira, F. Conceiçao. All. S. Conceiçao