La rimonta contro il Porto sarebbe fondamentale non solo da un punto di vista sportivo, ma anche sul piano economico. Perché la semestrale parla chiaro, la perdita di 113,7 milioni di euro va colmata in qualche modo. Una strada può essere il cammino di Champions League, che porterebbe benefici anche dal punto di vista finanziario. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, in caso di passaggio ai quarti di finale la Juventus guadagnerebbe 10,5 milioni di euro, ovvero il premio che la Uefa garantisce a chi conquista un posto tra le prime otto d’Europa.