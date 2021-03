Nella formazione del Porto che stasera affronterà la Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions dopo il 2-1 per i portoghesi nella gara d'andata, il grande dubbio è quello legato al difensore centrale Pepe: l'ex Real Madrid è il top player e uno dei leader della squadra di Conceiçao, che potrebbe essere costretto a rinunciare al portoghese a causa di un problema al polpaccio per il quale è stato sostituito nell'ultima partita di campionato. La situazione verrà monitorata ora per ora fino a pochi minuti dall'inizio della partita.