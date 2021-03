Che lo spettro di Massimiliano Allegri continui ad aleggiare sull'Allianz Stadium lo testimoniano tutte le volte in cui viene invocato da parte dei tifosi della Juventus. Ma questo spirito dev'essersi impossessato di Sergio Conceiçao, allenatore portoghese, nel secondo tempo supplementare dell'ottavo di finale di ritorno di Champions League contro la Juventus. Parecchio irrequieto per tutta la partita, Conceiçao ha portato al limite le sue escandescenze arrivando addirittura fino al punto di togliersi la giacca, proprio come fece Allegri in quella famosa partita col Carpi...