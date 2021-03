I quarti di finale della Champions da raggiungere in qualsiasi modo. Per non correre il rischio di floppare la stagione ma non solo, perché se la Juventus dovesse riuscire a ribaltare il risultato dell'andata contro il Porto e accedere quindi al prossimo turno, incasserebbe 10,5 milioni di euro. Una cifra importante da investire sul mercato. Come? Come riporta Calciomercato.com, l'idea della Juve è quella di rinnovare il prestito di Alvaro Morata, e per fare questa operazione il costo già fissato con l'Atletico Madrid è proprio di 10 milioni di euro.