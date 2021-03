Dagli inviati a bordocampo di Sky Sport arrivano interessanti informazioni sul diverso atteggiamento dei due allenatori di Juventus-Porto. Mentre Sergio Conceiçao è nervoso ai limiti dell'isteria in seguito all'espulsione (giustissima) del suo attaccante Taremi, sbraita contro i suoi giocatori e litiga col quarto uomo, Andrea Pirlo cerca di mantenere la calma e soprattutto farla mantenere ai suoi giocatori, che devono essere lucidi al massimo per completare la rimonta. Il risultato del campo parla per ora di un 2-1 per i bianconeri, mancano ancora 25 minuti alla fine dei tempi regolamentari...