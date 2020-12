Nemmeno i tifosi bianconeri più pessimisti, in queste ore, osano nascondersi: il sorteggio di Champions per la Juventus è stato oggettivamente fortunato. Il Porto era l'avversario forse meno temibile fra le opzioni possibili nell'urna di Nyon, ma l'accoppiamento ha fatto tornare alla mente di tutti gli appassionati di calcio il famoso "sgabello" su cui Leonardo Bonucci assistette - dalla tribuna dello stadio do Dragao - alla gara di andata del 2007, escluso dopo lo screzio con Allegri. In queste ore su Twitter e Instagram quella vecchia immagine rimbalza su moltissimi profili; c'è da sperare, visto il risultato che maturò allora, che sia almeno di buon auspicio.