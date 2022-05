Il nome caldo in entrata per il calciomercato della Juventus è quello di Paul Pogba che si libererà a zero dal Manchester United. Stando a quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport però in caso di arrivo del centrocampista si allontanerebbe Weston McKennie. L'americano avrebbe ancora meno spazio e ora potrebbe decidere di partire già in estate.