Lavince ma continua a non convincere. Un reparto particolarmente sotto esame sembra essere il. Una certezza è rappresentata dal grande ritorno estivo Paula cui è stata affidata non solo la maglia numero 10 ma un contratto quadriennale oneroso, circa 8 milioni a stagione. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport. Molto probabile che rimanga anche Fabio, a Massimiliano Allegri piace molto, inoltre le sue prestazioni sono sempre state convincenti.In dubbio il futuro di Leandro, vincolato da un diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Ben lontano però l'ex Paris Saint Germain dal ruolo di regista fisso che era stato pensato per lui inizialmente. Manuelinvece è ancora alla ricerca di una precisa identità, ha buon mercato e per questo a fronte di una buona offerta non è ritenuto incedibile. Discorso analogo per Westonche è molto più utilizzato. Nicolòal momento non ha praticamente trovato spazio e quindi per lui si potrebbe aprire l'ipotesi di un prestito già a gennaio. La grana è rappresentata da Denisperò che ancora non ha visto il campo con il Chelsea di Potter e potrebbe fare ritorno all base in anticipo. Discorso diverso per Nicolòche a Monza è fondamentale e potrebbe essere un'ottima pedina per la Juventus della prossima stagione.