Proprio come riferito nella mattinata di ieri dall'agente Federico Pastorello ora sembra che l'ex centrocampista brasiliano ora in forza alla Juventus Arthur sia in uscita. Il classe 1996 infatti non è al centro del progetto e le sue caratteristiche non si adattano al gioco di Massimiliano Allegri. Non solo Paul Pogba per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione ma tanti nomi caldi. Uno su tutti quello di Leonardo Paredes del Paris Saint Germain.



LE ULTIME - Torna di moda Leonardo Paredes che già conosce il campionato italiano avendo giocato con le maglie di Empoli e Roma. Come riporta Calciomercato.com. La Juventus potrebbe interessarsi a lui qualora fosse in uscita dal PSG. Il giocatore è stato spesso corteggiato da Inter e Juventus. Ora ha un contratto con i parigini fino al 2023, ma in caso di approdo in Francia di Paul Pogba lo spazio per Paredes sarebbe ridotto e quindi cercherebbe una nuova destinazione, che potrebbe proprio essere la Juventus.