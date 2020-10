Il like dell'amico Marko Pjaca e una serata che poteva essere da sogno per Manolo. Il centrocampista dell'Under 23, lanciato da Pirlo titolare in prima squadra, ha disputato una buona partita, sfiorando anche la rete che avrebbe regalato il 2-1 ai bianconeri dopo il pari raggiunto grazie al gol di Alvaro Morata. E proprio con Morata, Portanova ha voluto pubblicare sui social la foto simbolo della serata. Un urlo da combattenti, da giocatori che oltre alla qualità hanno messo in campo grinta e sacrificio. "Combatteremo tutti insieme", scrive Manolo. Che spera di avere ancora tante occasioni del genere.