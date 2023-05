Si è conclusa da poco la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus, con i bianconeri che hanno conquistato 3 punti preziosissimi in virtù di quella che sarà la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Allegri si è imposta per 0-2 grazie alle reti messe a segno da Iling-Junior e Dusan Vlahovic, bersagliato dai cori dei tifosi bergamaschi sin da quando ha messo piede sul terreno di gioco. Bianconeri che chiudono così la loro 21° partita stagionale senza subire gol, rivelandosi l'unica squadra italiana ad essere riuscita in questo traguardo e alle spalle solo di Manchester United e Barcellona nei top 5 campionati europei, che ne contano rispettivamente 25 e 23.