La Juventus ha comunicato l'andamento dell'allenamento di oggi della prima squadra, condotto da mister Pirlo alla Continassa: "La Juventus continua a lavorare al JTC e anche oggi pomeriggio, nell'unica seduta in programma per la giornata, mister Pirlo ha lavorato sulla tattica, concludendo la seduta con una partitella. Permesso per Cristiano Ronaldo che, come concordato con allenatore e società, rientrerà al JTC dopo gli impegni con la Nazionale portoghese. Domani la squadra sarà nuovamente in campo, questa volta al mattino per un intenso sabato di lavoro.".