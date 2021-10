Pomeriggio di lavoro per i bianconeri in vista del big match di domenica contro laall'Allianz Stadium. Ritrovata buona parte dei giocatori partiti con le rispettive Nazionali, ladi Massimilianotorna quest'oggi ad allenarsi alla Continassa, ritrovando in gruppo anche Paulo: in vista del trittico di fuoco Roma-Zenit-Inter la parola d'ordine è ancora prudenza, ma per la sfida contro i giallorossi l'argentino punta ad essere almeno in panchina. Sicuramente out, invece, Alvaro, che potrebbe tornare a disposizione per il derby d'Italia.