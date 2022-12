Dybala torna oggi ad allenarsi con la Roma. Il rientro di Lautaro Martinez all'Inter é previsto per il 30 dicembre. Dettagli, questi, che non sono passati inosservati ai tifosi della Juventus che, adesso, si chiedono perché Di Maria e Paredes rientreranno solo il 2 gennaio e, molto probabilmente, saranno out per la ripresa del campionato il 4 gennaio.