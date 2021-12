In più di un'occasione la Juventus ha giocato nel giorno di Santo Stefano. Una di queste occasioni ebbe luogo il 26 dicembre 1949, ultima giornata del girone d'andata in una Serie A ancora sconvolta dalla scomparsa, a maggio di quell'anno, del Grande Torino.Pratica già archiviata nel primo quarto d'ora con la doppietta di Rinaldo Martino, nel secondo tempo ci pensarono John Hansen e Giampiero Boniperti a far assumere al risultato le dimensioni del poker.