Comincia, finalmente, a svuotarsi l'infermeria della Juventus. Oggi, tra le mura della Continassa, amichevole di 45 minuti contro il Fossano per testare le condizioni di. Se tutto dovesse procedere per il meglio è molto probabile che tutti e tre saranno a disposizione per la gara di campionato contro il Monza. Qualche chance per Vlahovic e Cuadrado di rientrare prima contro l'Atalanta; non ci saranno, invece, domani contro il Monza in Coppa Italia.