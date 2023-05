Avanti con calma. Non è ancora l’ora di vedere Pauldal primo minuto. Come scrive il Corriere dello Sport, la condizione fisica non permette al francese un minutaggio troppo elevato e anche oggi contro il Lecce andrà così: il centrocampista partirà dalla panchina e, se non ci saranno sorprese, disputerà una porzione di match. Fino ad ora ha giocato 76 minuti complessivi in sei presenze e non gioca titolare dal 19 aprile 2022 scorso, contro il Liverpool, in Premier League, quando ancora vestiva la maglia dello United.