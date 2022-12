Si avvicina il momento della "verità" per Paul. Come rivela Tuttosport, infatti, nei prossimi giorni il centrocampista francese lascerà palestra e piscina per tornare all'aria aperta, sul terreno verde della, per testare il ginocchio destro dopo il lungo e complesso percorso di recupero dall'infortunio patito a luglio, quando sembrava solo un problema risolvibile in poco tempo. Tramite la corsa, il classe 1993 tornerà a caricare i quasi 90 chili del suo fisico sulla gamba, con l'obiettivo die fornire quindi indicazioni per i prossimi step da seguire.Prima di poter ripartire a tutti gli effetti con la squadra, infatti, il Polpo dovrà ritrovare confidenza anche con gli, secondo una tabella di marcia che, se procederà senza intoppi, potrà consentirgli di puntare la convocazione per uno dei primi appuntamenti delladel 2023. Secondo TS, nella più ottimistica delle previsioni Pogba potrà essere a disposizione nella prima metà di gennaio, quando si colloca anche il big match contro il, altrimenti bisognerà attendere ancora. Indicazioni importanti in questo senso sono attese a breve, dai primi test sull'erba della Continassa. Paul spera che questa sia la volta buona, e la Juve con lui.