infatti, si è fermato ieri quando ha sentito pizzicare il flessore della coscia sinistra ed è uscito prima del tempo in quella che di fatto era la sua partita. L’infortunio di Bremer è l’unica nota stonata della giornata bianconera con il giocatore che, probabilmente domani, sarà sottoposto al JMedical agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio, ma rischia di stare fuori 2-3 settimane di stop. Per il brasiliano è il terzo stop da quando è in Italia: con il Toro si era fermato per infortunio appena tre giornate in quattro anni, con la Juventus rischia di saltare tre, Empoli, Benfica e Lecce. sottolinea Tuttosport.- Arrivano, però, un paio di buone notizie. Federicopotrebbe rientrare nella lista dei convocati già per la sfida di venerdì contro l’Empoli: ha già svolto qualche allenamento con la prima squadra, ha lavorato con U17 e ora spinge per rientrare. Gradualmente. Invece, Paulè un pochino più indietro rispetto a Chiesa, ma gli ultimi test sono stati positivi. Il Polpo è pronto a entrare nella fase finale della riabilitazione dopo l’intervento al menisco di settembre. A inizio settimana il Polpo comincerà a lavorare gradualmente in gruppo, spiega Gazzetta.