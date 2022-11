Allaè ufficialmente scattata l'operazione per il ritorno in campo di Paul, uno per cui la lunga sosta può davvero essere manna dal cielo. Da qualche settimana, come scrive La Gazzetta dello Sport, il francese ha ricominciato un intenso lavoro per rafforzare la muscolatura che incide sul ginocchio operato (piscina, palestra, terapie e recupero), un menù che proseguirà anche lontano da Torino. Come tutti i compagni non impegnati al Mondiale, infatti, anche il Polpo inizierà lea partire da questo week-end, ma a differenza degli altri sarà accompagnato da un uomo dello staff medico della. Aalternerà quindi relax in famiglia, allenamenti e terapie. Fisicamente sarà anche più vicino a Pittsburgh, dove ha in programma nuove visite di controllo dallo specialista Volker- La "fase 2" inizierà il 6 dicembre, quando tornerà alla Continassa. Prima di riprendere ad allenarsi in gruppo, comunque, passerà da un lavoro differenziato in campo con carichi via via maggiori, uno step propedeutico per unirsi gradualmente ai compagni e magari riassaggiare l'atmosfera da partita nelle ultime amichevoli dell'anno.- L'obiettivo è il ritorno tra i convocati per le prime gare del 2023 (Cremonese 4 gennaio, Udinese il 7), con vista sul big match contro ildel 13 in cui punta ad essere protagonista, almeno in parte. Per realizzare il sogno della rimonta scudetto, la Juve ha bisogno anche di lui.