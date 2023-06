Le parole dia Views:POGBA- "Gli infortuni occorsi quest’anno sono tutti dovuti a problemi mentali. Nessuna stagione mi aveva mai messo così tanto alla prova come questa. La mia vittoria più importante sarà superare una volta per tutte questi ostacoli extra sportivi". "Avere la salute e giocare, questo è tutto quello che chiedo. Questa stagione è stata una grande esperienza per me, che non può che essermi utile per il futuro. Ho cambiato squadra, ho avuto infortuni. È vero che è stato complicato, anche al di fuori del calcio. Ma ho imparato che le cose importanti per me sono la salute, giocare a calcio e la famiglia, e concentrarmi davvero su questo. Il mio corpo è il mio strumento di lavoro e il lusso più grande che puoi avere nella vita è la salute”.