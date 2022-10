Non solo Chiesa. Anche Paulè tornato a lavorare alla Continassa e sul campo. Un po' più indietro dell'esterno italiano, non lavora ancora con la palla e con il resto del gruppo, ma per ora si limita a corsette sul campo. Da ciò che filtra, però, cresce l’ottimismo per rivedere il francese presto in gruppo e poi a disposizione prima della sosta per il Mondiale di Qatar 2022, scrive la Gazzetta. E c'èDopo la terapia conservativa fallita, ora Paul è ancora nel pieno del suo programma di recupero e presto alla corsa seguiranno i primi lavori con la palla, quindi il rientro all’attività di gruppo. Non è stato di sicuro l’inizio che sperava, ma vuole svoltare la stagione e va di corsa.