Nella giornata di ieri Mino Raiola è stato avvistato a Torino, a pochi mesi dall'inizio del mercato. I rapporti tra la Juventus e l'agente, tra gli altri, di Matthijs de Ligt sono ottimi; nella sua scuderia ci sono anche obiettivi di Paratici come Kean, Donnarumma e quel Paul Pogba diventato vero e proprio pallino de dirigente bianconero. Secondo quanto riporta la stampa inglese, la Juve starebbe studiando uno scambio con Dybala per riportare il francese in Italia.