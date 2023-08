Non solo bordocampo, non solo lavoro personalizzato. Quantomeno,ha levato di mezzo macchinari tecnologici che limitano la gravità, lavoro in piscina o sulla sabbia. Da qualche tempo è tornato a lavorare sul campo e, in parte, con il resto del gruppo.. Sia per quanto riguarda i tifosi, ma anche per lo staff atletico e tecnico della Juventus. Per questo, appare ad oggi molto difficile vederlo in partita nell’ultima amichevole precampionato contro l’Atalanta e poi per il via ufficiale alla stagione.Come dicevamo,. Lo testimonia anche uno degli ultimi video condivisi dal canale Twitter della. Un tacco che manda in porta un compagno: un flashback, con la speranza che diventi anche una finestra sul futuro.Il futuro del centrocampista francese, però, sembra essere tutt’altro che delineato. Le sirene dall’Arabia continuano a suonare, così come continua a squillare il telefono di Pogba. I numeri che compaiono sullo schermo sono ben conosciuti: Karime N’Golo. Entrambi stanno provando a convincerlo a raggiungerlo nella Saudi Professional League, secondo quanto riporta Tuttosport.Da questo punto di vista, la posizione della Juventus resta la stessa: in caso di offerta araba,