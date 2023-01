Scherzi, risate e - comunque - buon umore. Laha riabbracciato (ancora), oggi rientrato ad allenarsi con i compagni, per una seduta che ha destato vecchi ricordi. Allaè scattata ufficialmente la missione Napoli, una partita che il Polpo vedrà certamente dal divano, ma che resta determinante per le sorti del campionato bianconero, con la Juve ancora a meno sette dall'attuale capolista.Per un attimo, però, la testa si è allontanata dal pensiero dele di ciò che attende gli uomini di. A prenderne il posto, i sorrisi dovuto alla rimpatriata di Paul, pronto a scalare le gerarchie del centrocampo bianconero. Pogba è ancora in attesa di ri-debuttare ufficialmente con la maglia della Juventus: che siano arrivati gli ultimi giorni ai margini? Tutti lo sperano. E lo twittano.