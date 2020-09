Paul Pogba è pronto a vestire nuovamente bianconero. Sì, ma non si tratta di un'indiscrezione di mercato, o almeno non solo. Dopo le ultime voci, che lo hanno ricollegato alla Juventus e al suo mentore Andrea Pirlo con vista sul 2021, ecco che i colori bianconeri tornano ad essere protagonisti. La "colpa" però è del Manchester United, che ha lanciato la terza divisa per la stagione 2020/21... che sarà bianconera. Un kit zebrato, che i tifosi hanno subito ricollegato alla Juve...



Ecco la foto: