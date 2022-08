Un silenzio social che aveva iniziato a insospettire. Del resto, non devono essere stati giorni facili per Paul, alle prese con un infortunio fastidioso, particolare, che ha generato incertezza fino alla decisione finale di non operarsi. Il centrocampista francese ha però seguito la squadra sempre e comunque. Da Villar Perosa al test di oggi con l'Atletico Madrid, Pogba è sempre stato vicino ai compagni, e lo ha fatto anche oggi, risultando - seppur assente - tra i grandi protagonisti di giornata.Un colloquio con Morata, un saluto a un po' di raccattapalle - pronti a chiedere il selfie - e soprattutto il primo post dall'infortunio. Dice Paul, pensieroso: "Vedo del bene in tutte le cose". Fiducia.