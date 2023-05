In conferenza stampa Massimiliano Allegri aveva detto che era ancora difficile vedere Paul Pogba dal primo minuto e invece, gli ultimi spezzoni di gara hanno convinto il tecnicoSia con l'Atalanta che contro il Siviglia, Pogba aveva dimostrato una condizione atletica migliore ma soprattutto era apparso mentalmente più libero e in fiducia.L'ex Manchester United non parte dall'inizio in una partita ufficiale da più di un anno; l'ultima volta era stato il 19 aprile 2022 con la maglia dei. Accanto a lui, a sorpresa potrebbe esserci oltre a Paredes, l'altro francese della squadra, Rabiot. In difesa torna Bremer dopo i problemi muscolari insieme a Gatti e Danilo. Allegri punta nuovamente anche su Chiesa, in panchina nelle ultime tre partite mentre dall'altra parte agirà ancora Kostic. La coppia d'attacco sarà composta da Kean e Milik, riposo per Vlahovic e Di Maria.