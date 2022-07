E' tornata a fare la voce grossa sulla Juventus che, ora vuole concludere questa campagna acquisti con la ciliegina sulla torta e consegnare a Max Allegri un organico già completo prima dell'inizio della nuova stagione. Per ultimarlo però bisognerà ritoccare vari reparti che hanno ancora bisogno di ulteriori rinforzi e uno di questi potrebbe essere il centrocampo, non del tutto domo con il solo arrivo di Paul. Potrebbe appunto, perchè a dirla tutta di soluzioni che potrebbero apportare un salto di qualità alla squadra, la Juve può anche trovarle in casa.- Il riferimento non va solo ai baby Fagioli e Miretti, ancora in attesa di capire come si evolevrà il loro futuro e soprattutto, in quale club militeranno nella prossima stagione. A finire sotto i riflettori infatti sarà, non del tutto esploso da quando ha messo piede alla Continassa. Le difficoltà riscontrate dall'ex Sassuolo nel suo primo anno al servizio di Madama non sono passate inosservate, tanto che i più scettici hanno cominciato a generare dubbi e perplessità sulle sue qualità. Dubbi che sperano di veder cessare nella nuova annata, grazie e soprattutto all'inserimento del Polpo. La figura dell'ex United è infatti uno di quei profili che potrebbe aiutare chiunque ad emergere, sia per la caratteristiche tecniche e fisice, ma soprattutto per la leadership mentale che il nuovo numero 10 della Vecchia Signora detiene. Proprio per questo,e mettere finalmente in risalto tutte le sue caratteristiche, smarrite o mai mostrate veramente nel suo primo anno di Juve.