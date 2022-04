Paul Pogba è in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Come emerso negli ultimi giorni il centrocampista francese è finito nel mirino del Paris Saint Germain che sognerebbe di ingaggiarlo a zero. Come riferisce Tuttosport però Pogba vorrebbe aspettare in attesa di un'eventuale chiamata della Juventus, meta gradita dal giocatore francese che farebbe volentieri ritorno all'ombra della Mole.