Si può fare subito. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Paul Pogba può tornare immediatamente alla Juventus, a patto che... ci sia un'apertura, ecco. Un'apertura netta e uno strappo tra il francese e il Manchester United altrettanto netto. Se gli inglesi apriranno al prestito, infatti, la Juve a quel punto lo accoglierebbe molto volentieri.



DIVORZIO SICURO - Per il quotidiano, il divorzio del francese con i Red Devils è praticamente certo, allo stesso tempo portare a casa un giocatore del genere resta molto difficile. Il centrocampista è rimasto molto legato alla Juventus, ai colori, all'ambiente. E vorrebbe lui stesso un ritorno alla base, magari per giugno. Se lo United accettasse di darlo subito in prestito - magari con una formula per l'obbligo di riscatto congruo -, i bianconeri potrebbero approfittarne per favorirgli immediatamente l'ingresso a Torino. Occhio a Dybala, a quel punto. Porterebbe soldi freschi. Di cui la Juve ha bisogno.