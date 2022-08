Era a bordocampo,, e alla fine del tracollo bianconero con l'Atletico ha dispensato anche qualche sorriso. Il francese ha visto da vicino la sua: per ora non può dare una mano, è in fase di recupero dopo la lesione al ginocchio subita nella tournée americana. Il rientro non è lontano, ma neanche vicinissimo. Serve ancora tanto lavoro prima di poterlo rivedere in campo.Pogba ha scelto di non operarsi nonostante i consigli dei medici, la terapia conservativa sta comunque dando buoni frutti. Il dolore è rapidamente sparito, poi andrà tutto verificato sotto sforzo. E adesso? Il lavoro di Paul ora si divide tra la piscina dellae il. Riabilitazione in acqua, terapia per tre settimane e si vedrà, alla fine, se il recupero sarà effettuato. A questo programma ne seguirà un altro: due settimane di allenamento personalizzato. Poi, il rientro in gruppo.Ecco, proprio il rientro in gruppo sarà cruciale. Per capire le sensazioni del Polpo, per determinare con precisione anche la partita del ritorno ufficiale. Per ora, puri calcoli matematici portano a, fissata per il weekend dell'11 settembre, con orario ancora da definire. Ma si partirà con calma, in maniera graduale. E soprattutto, si farà affidamento sulle sensazioni del giocatore. Che si è posto l'obiettivo di essere subito arruolabile.