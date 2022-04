Pogba spera di tornare alla Juventus. A rivelarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui a Pogba non dispiace l’idea di tornare sulle rive della Senna, "cioè nei pressi dei luoghi in cui ebbe inizio il suo grande viaggio nella storia del calcio (ché comunque di un campione del Mondo stiamo parlando) però... Però non c’è fretta per prendere impegni visto che prima il Polpo vuole essere sicuro che proprio non ci siano speranze d’un ritorno a Torino." Per il quotidiano, al momento, questa certezza non ce l’ha, anzi. A fronte di alcuni “contro” risulta comunque qualche “pro” che tiene vive le speranze.