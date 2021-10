Paul Pogba nel postpartita di Manchester United-Atalanta 3-2 ha detto che si diverte a giocare nel Manchester United, con Cristiano Ronaldo oltretutto. Questo nonostante il rapporto non sempre idilliaco con l'ambiente e un contratto in scadenza a fine stagione. E nonostante che, quando si trovava in Italia per le final four di Nations League, non abbia perso occasione per ricordare pubblicamente quanto si trovi bene a Torino e quanto ami tornarci. Questo è quanto spiega Calciomercato.com, che però precisa:che lo culla come sogno di mercato ma cheanche se l'acquisizione del cartellino la prossima estate avverrebbe a parametro zero.La Juve per ora non ha intenzione di avanzare offerte, anche se naturalmente continua a monitorare la sua situazione con lo United.