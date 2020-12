L’avvistamento di Mino Raiola in quel di Torino ha aggiunto un’altra manciata di pepe a quel sogno chiamato Pogback. L’agente italo-olandese ha affermato che è infelice a Manchester United, ha aperto al trasferimento e la Juventus ha subito addrizzato le orecchie. Come riporta la stampa francese, la dirigenza bianconera continua a coltivare il sogno per rinforzare in maniera sostanziosa il centrocampo, ma la Juve non è l’unica squadra ad aver colto il messaggio di Raiola. Infatti, ci sono Real Madrid e Paris Saint-Germain, che da tempo stimano le qualità di Pogba.