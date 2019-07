Il Manchester United si prepara a cedere Paul Pogba. La corte di Juventus e Real Madrid è sempre più serrata e di fronte alla possibilità di perdere il centrocampista francese a parametro zero preferirebbe monetizzare dalla sua cessione. Del resto, il sostituto del campione del mondo 2018 sembra essere già stato individuato dai Red Devils. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, infatti, è vicinissimo al passaggio al club inglese dopo diverse stagioni alla Lazio. Il suo arrivo potrebbe dare il via libera per l'assalto decisivo della Juve a Pogba.