Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Pogba può concretamente tornare alla Juventus. Il centrocampista del Manchester United lascerà Old Trafford al termine della stagione visto che non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021 con i Red Devils. Il prezzo dell'affare è circa lo stesso per il quale la Juve ha ceduto il francese allo United: 100 milioni di euro. Paratici andrà all'affondo nel mercato estivo? Paul è il sogno dei bianconeri.